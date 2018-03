Dutra: PT entrará com três ações contra Indio da Costa O PT vai entrar com três ações na Justiça contra Indio da Costa (DEM-RJ), candidato a vice-presidente na chapa do tucano José Serra, pedindo também direito de resposta no site do PSDB. Na semana passada, em entrevista ao portal do PSDB, Indio disse que o PT tem ligações com o narcotráfico e com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).