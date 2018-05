Dutra nega contratação de marqueteiro de Obama O presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra, afirmou hoje que o partido não contratou o marqueteiro americano Ben Self, que fez o marketing digital da campanha do presidente Barack Obama, para trabalhar no comitê da pré-candidata petista à Presidência da República, Dilma Rousseff. Ele explicou que o partido tem um contrato com a empresa Pepper, que faz a assessoria de imprensa da campanha petista.