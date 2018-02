Dutra nega ação do PT para enterrar candidatura de Ciro O presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra, negou que o partido tenha atuado junto ao PSB para enterrar a candidatura do deputado federal Ciro Gomes (PSB) à Presidência da República. "As condições que viabilizavam a candidatura dele não aconteceram. Ele precisava conquistar os partidos aliados, que optaram por apoiar Dilma. Diversos setores do PSB eram contra (a candidatura Ciro)", disse Dutra, em debate com o presidente do PSDB, Sérgio Guerra, promovido hoje pelo Grupo Estado, em São Paulo.