Dutra já trata Aécio Neves como adversário de 2014

Durante o debate Relação do Governo Federal e do PT Nacional com o PT de Minas e o Governo Anastasia, Dutra concordou que a melhor forma de "solapar" a liderança de Aécio "é combater o futuro adversário em Minas".

A principal reclamação dos mineiros diz respeito às obras federais no Estado. Para eles, Aécio capitalizou os investimentos da União e sua relação cordial com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A relação Lula e Aécio foi uma e a relação Dilma-Aécio-Anastasia tem de ser outra. Aécio é nosso adversário", disse o presidente do PT mineiro, deputado Reginaldo Lopes.

Escritório

Dilma tem mantido boa relação institucional com Anastasia, para quem o campo de oposição política do PSDB é o Congresso, não os Executivos estaduais. A presidente, por sinal, decidiu abrir um escritório do Planalto em Belo Horizonte.

Anastasia e Dilma se encontrarão na segunda-feira, em reunião da Sudene em Aracaju (SE). E, a convite do tucano, a petista será a oradora oficial e principal homenageada da solenidade do 21 de Abril, em Ouro Preto (MG), data comemorativa mais importante do Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.