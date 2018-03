Dutra é transferido de hospital e faz exames O Hospital do Coração do Brasil, em Brasília, divulgou nesta tarde boletim médico sobre o estado de saúde do presidente do PT, José Eduardo Dutra, que chegou ao hospital por volta das 14h, transferido do Hospital de Base. Segundo o boletim, Dutra está sem sintomas, estável e com a pressão normalizada. Ele está sendo submetido a exames complementares e ficará em avaliação clínica até amanhã, a depender dos resultados dos exames.