Dutra diz que inicialmente Dilma deverá criar apenas o Ministério da Microempresa

BRASÍLIA - O presidente do PT, José Eduardo Dutra, um dos coordenadores do governo de transição, informou nesta quinta-feira, 18, que, por enquanto, a presidenta eleita, Dilma Rousseff, deverá criar apenas um ministério: o da Micro e Pequena Empresa. Em reunião com a bancada de senadores eleitos, Dutra afirmou que Dilma deverá compor um "governo plural, com a participação de vários partidos".

Ele evitou falar em nomes e em prazos, especialmente na composição da equipe econômica. "Não tenho informações. A definição [de ministérios] é prerrogativa da presidenta eleita. E o PT tem as suas instâncias", comentou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quarta, após reunião com Dilma, o presidente da Câmara dos Deputados e do PMDB e vice-presidente eleito, Michel Temer, disse que os nomes dos ministros deverão ser anunciados até o dia 15 de dezembro.

Fonte: Agência Brasil