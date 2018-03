Dutra deixa hospital após crise de hipertensão

Por meio do Twitter, rede mundial de microblogs que permite mensagens de até 140 caracteres, o presidente do PT escreveu: "Amigos, acabo de deixar o hospital. Exames todos normais. Pelo jeito, este velho coração petista e botafoguense continuará batendo forte." De acordo com ele, serão necessários dois dias de repouso. "Prometi voltar a caminhar", acrescentou.

Os resultados dos exames, que incluiu um teste de esforço físico no início da manhã, apontaram que a pressão de Dutra se normalizou e o quadro geral de saúde do presidente do PT é estável. Aos 53 anos, o dirigente leva uma vida sedentária, mas não fuma. Mesmo assim, terá que adotar hábitos saudáveis, como caminhadas diárias, para evitar novas crises.

Se os médicos autorizarem, Dutra retoma a agenda de campanha a partir da próxima quinta-feira. Isso significa que ele não acompanhará os primeiros dias de campanha da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. Hoje ela faz caminhada em Porto Alegre (RS) e amanhã estará em São Paulo.

Longe da campanha, Dutra vai se dedicar a outra paixão: o futebol. Hoje ele vai assistir em casa ao jogo da semifinal da Copa do Mundo entre Uruguai e Holanda. Dutra quer ver o desempenho do craque uruguaio Loco Abreu, que joga no Botafogo.