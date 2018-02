Dutra: 'ciúme de político é pior que ciúme de mulher' Ao explicar as dificuldades para administrar os palanques duplos que a pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, terá nos Estados, o presidente nacional do partido, José Eduardo Dutra, afirmou que "ciúme de político é pior que ciúme de mulher". O petista avaliava a resistência do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), em aceitar que Dilma participe de eventos de campanha de seu principal adversário, o ex-governador Anthony Garotinho (PR), que vem cobrando, reiteradamente, manifestações de apoio da pré-candidata.