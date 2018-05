Dutra chega ao 6º dia em greve de fome e recebe visita

Domingos Dutra anunciou que o advogado dele entrará na Justiça Eleitoral entre hoje e amanhã pedindo a anulação da intervenção do PT nacional no PT do Maranhão. Há um mês, o diretório havia aprovado por maioria de votos o apoio do partido à candidatura do deputado federal Flávio Dino, do PCdoB, ao governo maranhense. No entanto, o PT nacional interveio, anulou a votação e anunciou apoio a Roseana Sarney.

Dutra começou a negociar esta semana com integrantes do PT uma solução para o impasse. Ele exigia que o partido permitisse que os dissidentes fizessem propaganda para Flávio Dino, inclusive usando o espaço do programa eleitoral gratuito na TV e no rádio. A proposta, no entanto, foi vetada pelo partido e não é mais considerada por Dutra.

"Esses pontos não nos dão garantia de nada. Iríamos legitimar a intervenção e ficaríamos clandestinos, fazendo propaganda escondidos, à mercê da Justiça, de questionamentos de algum partido na Justiça", explicou. Na Justiça, Dutra tentará reverter a decisão da cúpula nacional do partido, mas ainda admite discutir com o partido outra alternativa, que seria o PT ficar neutro no Maranhão - não apoiar nem Roseana nem Flávio Dino.

"Ao apoiar Roseana, o PT vai abrir mão de todas as suas bandeiras. Nascemos para defender a reforma agrária, e a Roseana é a madrinha dos latifundiários. Nascemos para defender a transparência, e eles são o governo da corrupção", critica o deputado.

Fundador volta à greve

Com 75 anos e diabético, Manoel da Conceição Santos, um dos fundadores do PT, voltou no início da tarde de hoje a se juntar a Dutra na greve de fome. Ele havia interrompido o protesto na noite de ontem, após passar mais de oito horas no serviço médico. Conceição tem diabetes e já foi duas vezes vítima de acidente vascular cerebral. Ele perdeu cerca de dois quilos desde que começou o protesto.

Manoel da Conceição Santos enviou hoje uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva explicando que defende a eleição de Dilma Rousseff à Presidência da República, mas que não pode aceitar a intervenção do partido no Maranhão. "O que está sendo imposto a nós petistas do Maranhão extrapola todos os limites da tolerância e fere de morte a nossa honra e a nossa história", relata Santos, que conta ter perdido uma perna ao levar um tiro de fuzil da Polícia Militar durante o governo de Sarney no Estado.

"Eu sei do malabarismo que o companheiro presidente tem precisado fazer para garantir alguma condição de governabilidade, porém sei do alto custo que é cobrado por esses apoios conjunturais, e que nosso governo vem pagando a todos esses ônus. Companheiro, tudo precisa ter um limite e tal limite é nossa dignidade."