Dutra atribui declarações de Serra a estresse O presidente do PT, José Eduardo Dutra, disse hoje que as declarações do pré-candidato tucano à Presidência da República, José Serra, que responsabilizou a pré-candidata petista Dilma Rousseff pelo suposto dossiê que seria produzido contra ele, são resultado de estresse. "Posso atribuir a um grau de estresse acima do suportável. Talvez efeito de pesquisite aguda", disse Dutra, que acompanha Dilma em visita a Goiânia (GO).