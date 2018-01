Durval desiste de depoimento em conselho da Câmara Por meio de carta enviada por seus advogados, o delator do mensalão do DEM, Durval Barbosa, comunicou ao Conselho de Ética da Câmara que desistiu de depor no processo relativo a Jaqueline Roriz (PMN-DF). O depoimento dele estava marcado para a próxima quarta-feira. A deputada foi flagrada em vídeo de 2006, divulgado em primeira mão pelo portal do Estadão.com.br no mês passado, recebendo um pacote de dinheiro das mãos do delator do esquema.