Durval Barbosa pede adiamento de depoimento no DF O ex-secretário de Relações Institucionais do governo do Distrito Federal Durval Barbosa, principal denunciante do esquema de corrupção supostamente comandado pelo governador José Roberto Arruda (ex-DEM), encaminhou ofício à CPI da Corrupção, da Câmara Legislativa, pedindo o adiamento do seu depoimento à comissão. O depoimento está marcado para amanhã, na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília.