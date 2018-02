Durante horário eleitoral, Eldorado dá notícias em site A Rádio Eldorado, para não interromper sua programação durante o horário eleitoral gratuito, transmite pela internet desde terça-feira as notícias de dois de seus programas diários. A propaganda dos candidatos é veiculada nas rádios das 7h às 7h30 e das 12h às 12h30. Na primeira meia hora, está no ar o Jornal Eldorado. Nesses 30 minutos, o ouvinte pode continuar recebendo notícias do programa na internet, no Território Eldorado (www.territorioeldorado.limao.com.br). O mesmo acontece com o Eldorado Notícias, que passa das 12h às 13h e que terá as notícias veiculadas normalmente na internet. No site, o internauta deve clicar em "Ouça agora", que fica no canto superior direito da tela. A Eldorado manterá o serviço até 2 de outubro, último dia do horário eleitoral.