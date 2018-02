Dulci: vistorias fazem parte do trabalho do governante O chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulci, negou hoje qualquer viés eleitoral na viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para percorrer obras da transposição do Rio São Francisco, ao lado do dois pré-candidatos à Presidência da República, a ministra Dilma Rousseff (PT) e o deputado Ciro Gomes (PSB-CE). Dulci disse que um governante não pode ser impedido de "vistoriar obras" e citou o governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, provável adversário de Dilma em 2010.