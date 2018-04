Dulci vai a Guarulhos reforçar campanha do PT A direção do PT dá, cada vez mais, provas de que Guarulhos, na Grande São Paulo, ao lado da capital e de São Bernardo, é estratégica para o projeto do partido. Ontem, o ministro Luiz Dulci, da Secretaria-Geral da Presidência, auxiliar muito próximo do presidente Lula, esteve na cidade para oferecer seu apoio ao candidato do partido, Sebastião Almeida, que ficou em primeiro lugar no primeiro turno e disputará o segundo com o tucano Carlos Roberto.