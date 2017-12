Dulci representará Lula no Fórum Social Mundial O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Luiz Soares Dulci, representará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Fórum Social Mundial (FSM), que acontecerá em Nairóbi, no Quênia. O presidente autorizou a viagem do ministro, entre os dias 19 e 25 de janeiro. A decisão foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Lula também nomeou, por meio de decreto publicado no diário, o ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial Bernardo Pericás Neto para exercer o cargo de embaixador em Cuba. Pericás deixa a Delegação Permanente do Brasil junto à Associação latino-americana de Integração ao Mercosul e passa a substituir, em Havana, o ex-deputado petista Tilden Santiago, exonerado recentemente pelo presidente. Também nesta quinta-feira, o Diário Oficial da União traz a autorização de Lula para que o ministro da Educação, Fernando Haddad, tire férias a partir desta quinta-feira até o próximo dia 26.