Dulci nega influência de Daniel Dantas no governo O secretário-geral da Presidência, Luiz Dulci, defendeu hoje o governo federal das acusações de supostamente receber influência do sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, em suas decisões. "Pelo contrário, se houvesse influência, a pessoa (Dantas) não teria sido presa", declarou Dulci, ao comentar a conversa telefônica entre o chefe de gabinete da Presidência, Gilberto Carvalho, e o advogado e ex-deputado petista Luís Eduardo Greenhalgh, contratado pelo banqueiro. No contato, gravado pela Polícia Federal, Greenhalgh, identificado como "Gomes", pediu a Gilberto Carvalho que checasse informações sobre a investigação. "É óbvio que qualquer pessoa, quando recebe ligação, atende. É da rotina. O contrário é que seria absurdo. Se alguém liga para o governo, ainda mais sendo uma pessoa conhecida, e não se atende..." Dulci disse que o caso foi um dos "vários assuntos" tratados na reunião da Coordenação Política do governo ontem. Ele afirmou que não ouviu, no encontro, o presidente usar a palavra "abusiva" para classificar a ação da Polícia Federal. E defendeu o trabalho da PF. "Não vi o presidente usar essa palavra. A Polícia está agindo de acordo com a lei, cumprindo autorização judicial e fazendo o que deve fazer." Dulci ressalvou porém que o presidente sempre se manifestou contra exageros e contra o que chamou de "espetacularização do cumprimento da lei". "Mas ele (Lula) nunca se manifestou contrário ao fato de a polícia cumprir a lei." Segundo ele, Lula já se manifestou várias vezes no sentido de que a polícia deve cumprir a lei e disse que a corporação faz um trabalho muito importante para a democracia brasileira, no exercício de suas funções legais, combatendo o crime e a corrupção, e deve fazê-lo com sobriedade e discrição. Dulci também não quis opinar sobre as declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, de crítica ao ministro da Justiça, Tarso Genro - segundo Mendes, Tarso não teria competência para opinar sobre os habeas-corpus que ele (Mendes) concedeu para libertar Dantas, que fora preso duas vezes pela PF. "Não costumo opinar sobre outros Poderes", disse Dulci. "As coisas seguem normalmente, a PF prossegue o seu trabalho, o Judiciário o seu, e o governo trabalha. Não cabe ao Poder Executivo priorizar uma questão que não é da sua alçada." Dulci participou hoje do Encontro com o Mercosul, que reuniu parlamentares, empresários e representantes do governo na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).