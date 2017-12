Dulci nega criar secretaria para ´democratizar informação´ O governo federal não está elaborando qualquer proposta de criação de uma Secretaria de Democratização da Informação, segundo assegurou o ministro Luiz Dulci, da Secretaria Geral da Presidência, a quem está subordinada a área de comunicação do governo. Reportagem publicada no Estado, na última quinta-feira, revelou que a tentativa do governo de fazer estudos para "democratizar a informação" implicaria em mudanças na Subsecretaria de Comunicação. A secretaria passaria a se chamar Secretaria de Democratização da Informação (SDI) e ficaria sob responsabilidade da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que negou a existência da iniciativa. Na mesma linha que a ministra, Dulci afirma que não viu ninguém "do governo ou dos partidos aliados elaborando essa proposta". Para ele, as notícias a respeito não passam de especulação. "Não posso comentar uma proposta que eu não vi", disse Dulci, que participou de um debate sobre o futuro do pensamento de esquerda, no Centro Universitário Maria Antonia da Universidade de São Paulo (USP). De acordo com os estudos do governo para a área de comunicação, segundo o Estado, a nova Secretaria de Democratização da Informação, se criada, deverá trabalhar para fortalecer mídias alternativas e regionais, como televisões e rádios comunitárias, que passariam a fazer parte da lista das que vão receber verba publicitária do governo. Segundo o Estado, estudos feitos pelo governo baseiam-se no caderno setorial do PT para a comunicação, intitulado "Comunicação e democracia". Esse projeto pode ser consultado na página do partido, na internet (www.pt.org.br).