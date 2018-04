Dulci defende Gilberto Carvalho para presidência do PT O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Dulci, defendeu hoje a indicação de Gilberto Carvalho, atual chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para dirigir o Partido dos Trabalhadores (PT). "Se o presidente Lula liberar ele é o nome do partido", afirmou Dulci, ao dizer que Carvalho é "querido e respeitado" no PT.