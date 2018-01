Dulci defende candidatura de Patrus em Minas A candidatura do ministro Patrus Ananias (Desenvolvimento Social) ao governo de Minas em 2010 foi defendida ontem por petistas da corrente Articulação, entre eles o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Luiz Dulci. O encontro da tendência partidária foi marcado por críticas à aliança costurada pelo prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), com o PSDB do governador Aécio Neves na eleição municipal. Pimentel, que não foi convidado para a reunião, viajou para Paris, onde se encontrou com Aécio.