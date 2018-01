Duhalde deve pedir ao Brasil que presida Mercosul Diante da ameaça ainda vigente de instabilidade política e social em seu país, o novo presidente argentino, Eduardo Duhalde, deverá solicitar ao Brasil que assuma a presidência temporária do Mercosul entre 1° de janeiro e junho deste ano. A função de coordenar o bloco no período caberia, em princípio, à Argentina. A mensagem deverá ser formalizada hoje, durante a reunião de trabalho do ministro argentino das Relações Exteriores, Carlos Ruckauf, com seu colega brasileiro, Celso Lafer. O fato foi interpretado pelo governo brasileiro como uma disposição do país vizinho de reforçar sua aliança estratégica com o Brasil e com o Mercosul. Conforme informou a Agência Estado uma fonte do Palácio do Planalto, Ruckauf e Lafer deverão acertar a transferência da presidência temporária do Mercosul, neste semestre, da Argentina para o Brasil. De acordo com a ordem alfabética seguida pelo bloco, o País somente assumiria a função no segundo semestre deste ano. Entretanto, os chanceleres deverão manter em Buenos Aires o encontro dos presidentes do Mercosul, mais Bolívia e Chile, em fevereiro, e também a reunião preliminar de chanceleres, na próxima sexta-feira. O encontro de presidentes deverá complementar a reunião de cúpula de dezembro passado, em Montevidéu, fracassada por conta da crise que levou à renúncia de Fernando De la Rúa da presidência da Argentina. Segundo a mesma fonte, a preservação do evento em Buenos Aires, mesmo com o Brasil na presidência do bloco, reforçaria o apoio do Mercosul a Duhalde. A lógica da antecipação da presidência do Mercosul para o Brasil, entretanto, está nos riscos que a Argentina vai enfrentar, na medida que prossiga com a implementação de seu plano econômico. FHC e sua equipe preocupam-se particularmente com a possibilidade de o governo Duhalde naufragar, como seus dois antecessores, por conta da perda de apoio dos governadores, da pressão dos setores concessionários de serviços públicos e dos bancos ou mesmo de uma convulsão social. Ciente dessa situação, o Palácio do Planalto teme que a crise institucional no país vizinho leve à derrocada da democracia. Protecionismo Do lado brasileiro, a expectativa é que a visita de Ruckauf marque o reinício da negociação de todos os pontos de atrito entre os dois países nos últimos anos e também a retomada da agenda de aprofundamento do Mercosul. Consequentemente, o governo brasileiro também espera confirmar, durante a estadia de Ruckauf, que os sinais protecionistas disparados por Duhalde em seus primeiros discursos não passam de retórica para apaziguar o empresariado local. Com a aproximação do regime cambial argentino ao do Brasil, desde segunda-feira, o governo acredita que boa parte dos problemas desapareceu. Entretanto, vai manter uma posição cautelosa na retomada das conversas com os negociadores argentinos até contar com uma exata avaliação do impacto das medidas econômicas do país vizinho e da sua política externa no Mercosul e no comércio com o Brasil. A rigor, o Brasil mantém a suspensão do diálogo com a Argentina sobre temas comerciais desde julho, quando o país vizinho adotou unilateralmente medidas que reduziram a preferência para produtos brasileiros dos setores de informática e telecomunicações, de bens de capital e automotivo. O conflito aumentou com a insistência do ex-ministro da Economia Domingo Cavallo em aplicar sobretaxas aos produtos brasileiros atreladas à desvalorização do real. Leia o especial