Duda tem previsão de alta para esta semana O publicitário Duda Mendonça, ex-marqueteiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio na quarta-feira passada, deve receber alta nesta semana. O boletim médico do Hospital Sírio-Libanês afirmava que o quadro clínico de Duda evolui bem. O aviso ainda dizia que o publicitário está acompanhado de familiares, consciente e alimentando-se normalmente. Duda foi o responsável pelo marketing da campanha de Lula em 2002, quando foi criado o slogan Lulinha paz e amor. Duda está sob os cuidados do cardiologista Roberto Kalil Filho e do cirurgião cardiovascular Professor Doutor Fábio Jatene. Ele foi internado na noite da última terça-feira no hospital Sírio-Libanês, e não chegou a sofrer um enfarte, mas o exame confirmou a obstrução de artérias em seu coração - o que resultou na recomendação, por parte da equipe médica, de que fosse realizado o procedimento cirúrgico. Antes de ser internado, o publicitário estava em Salvador, na Bahia, onde sentiu dores no peito. Segundo Kalil, ele e a família optaram por viajar para a capital paulista para a cirurgia. Mensalão Duda teve seu nome envolvido no escândalo do mensalão, marcado pelo esquema de financiamento irregular de campanha operado pelo publicitário Marcos Valério. Em um depoimento prestado à CPI dos Correios em agosto do ano passado, quando o escândalo veio a público, Duda admitiu ter recebido recursos não contabilizados do PT - caixa 2 - em uma conta bancária no exterior.