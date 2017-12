Duda Mendonça teve alta do Hospital Sírio-Libanês O publicitário Duda Mendonça teve alta do Hospital Sírio-Libanês no final da tarde de quinta-feira, segundo informações da assessoria de imprensa do hospital. Assistido pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, Duda foi internado na semana passada para fazer um cateterismo, e passou por uma cirurgia de revascularização do miocárdio no dia 1º de novembro. O publicitário trabalhou na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. No ano passado, na apuração do escândalo do mensalão, Duda admitiu ter recebido dinheiro de caixa 2 do empresário Marcos Valério, por meio de conta sediada em paraíso fiscal, por serviços prestados na campanha.