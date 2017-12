Duda Mendonça se recupera bem de cirurgia cardíaca Boletim médico divulgado na manhã desta sábado pelo Hospital Sírio Libanês informa que o estado de saúde do publicitário Duda Mendonça evolui bem. Duda Mendonça permanece internado após ter se submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio na quarta-feira, e deverá receber alta na próxima semana. "O paciente está evoluindo bem, consciente, alimentando-se normalmente", diz a nota. A cirurgia teve de ser realizada após diagnóstico de lesões de artérias coronárias sem lesão miocárdica ou infarto. O publicitário - responsável pela campanha do presidente Lula nas eleições de 2002 - encontra-se na unidade semi-intensiva sob os cuidados do cardiologista Professor-Doutor Roberto Kalil Filho e do cirurgião cardiovascular Professor Doutor Fábio Jatene.