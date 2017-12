Duda Mendonça permanece em recuperação O publicitário Duda Mendonça, que passou por uma cirurgia de revascularização do miocárdio na quarta-feira passada, continua em recuperação na unidade cardiológica do Hospital Sírio-Libanês. Apesar de não ter sido divulgado nesta terça-feira um boletim médico oficial, a assessoria de imprensa do hospital confirmou que o quadro clínico do publicitário evolui bem e que ele está consciente e se alimentado normalmente. A assessoria não definiu o dia exato, mas informou que está mantida a previsão, divulgada no último sábado, de que Duda deverá receber alta ainda nesta semana. A expectativa inicial é de que ele deixe a unidade cardiológica e siga para o quarto. O paciente encontra-se sob os cuidados do cardiologista Roberto Kalil Filho e do cirurgião cardiovascular Fábio Jatene. A cirurgia realizada foi indicada após diagnóstico de lesões de artérias coronárias, sem lesão miocárdia ou enfarte. Duda Mendonça foi o responsável pelo marketing da campanha de eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, quando foi criado o slogan Lulinha paz e amor. No ano passado, no auge do escândalo do mensalão, ele admitiu à CPI dos Correios que foi pago pelo PT por serviços prestados na campanha por meio de caixa 2.