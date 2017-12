Duda Mendonça passa por cirurgia cardíaca no Sírio-Libanês O publicitário Duda Mendonça, que participou da campanha da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, e está envolvido nos escândalos do valerioduto, foi submetido a uma cirurgia cardíaca de urgência no Hospital Sírio-Libanês. Ele está internado desde terça-feira. A assessoria de imprensa do hospital informou que Duda submeteu-se a um cateterismo cardíaco. De acordo com seu boletim médico, a cirurgia de revascularização do miocárdio foi realizada sob os cuidados do cardiologista Doutor Roberto Kalil Filho e do cirurgião cardiovascular Professor Doutor Fábio Jatene. Este texto foi alterado às 19h55 para acréscimo de informação.