Duda Mendonça evita os holofotes antes do julgamento

O publicitário não tem sido visto nas sedes de sua principal agência, a Duda Propaganda, em Salvador e em São Paulo. "Tem ficado mais no ar do que na terra", contou uma das funcionárias da empresa na capital baiana. Duda tem alternado períodos na Europa - onde também possui agências - com outros em suas fazendas e casas de praia na Bahia e no Pará.

"Ele quis dar um tempo", admite um dos filhos de Duda, o empresário Alexandre Mendonça. "Muitas coisas que foram publicadas sobre ele não são verdadeiras ou foram tiradas de contexto. Por isso, ele está tomando uma série de pequenos cuidados, para que essas coisas não aconteçam de novo neste momento."

Antes mesmo do escândalo do mensalão, Duda protagonizou em 2004 uma situação embaraçosa ao ser preso durante operação da PF de repressão a uma rinha de galo no Rio. Ele voltou a atuar em campanhas eleitorais e no ano passado trabalhou pela divisão do Pará e a criação de mais dois Estados - campanha derrotada no plebiscito. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.