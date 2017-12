Duda Mendonça diz que só abre a boca no momento certo O publicitário Duda Mendonça disse agora que nunca mais fará campanha política no Brasil mas que vai torcer pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está agora à noite dando aula inaugural do curso de marketing político na Universidade Católica de Salvador. Duda disse que esperava ser indiciado pela CPI dos Correios, e que está com muita coisa entalada na garanta, pretendendo abrir a boca no momento certo. Segundo ele, os integrantes da CPI dos Correios o acusaram de muita bobagem e besteira. Ele disse que vai provar sua inocência na Justiça. Além de pedir o indiciamento do publicitário, o relatório da CPI dos Correios confirmou que a rede de contas secretas do marqueteiro no exterior vai muito além da Dusseldorf, aberta nos Estados Unidos para receber dinheiro do valerioduto. A CPI obteve informações das autoridades americanas que comprovam a existência de mais contas e empresas ligadas ao publicitário lá fora. Duda continua negando ter mais contas além da Dusseldorf. Os dados repassados à CPI pelo Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), órgão de inteligência financeira do governo norte-americano, mostram que Duda também é dono da empresa Stuttgart Company. As informações revelam ainda que os R$ 10,5 milhões depositados pelo valerioduto na Dusseldorf para pagar campanhas eleitorais do PT foram, em parte, repassados a outras contas ligadas ao publicitário. "Parte dos saques realizados na Dusseldorf alimentou contas ligadas a ele mesmo, indicando mais uma camada na ocultação de valores no próprio BankBoston International na Flórida e no Bankhaus suíço", afirma o relatório.