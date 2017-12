Duda Mendonça deve receber alta na próxima semana O publicitário Duda Mendonça, submetido na tarde da última quarta-feira a uma cirurgia de revascularização do miocárdio no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, deve receber alta na próxima semana, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira pelo hospital. O publicitário encontra-se "estável, consciente e alimentando-se normalmente". O boletim informa ainda que Duda continua na unidade semi-intensiva sob os cuidados do cardiologista Roberto Kalil Filho e do cirurgião cardiovascular Professor Doutor Fábio Jatene. Duda Mendonça foi internado na noite de terça-feira para se submeter a um cateterismo cardíaco. Os médicos diagnosticaram obstrução da artéria do coração e a necessidade da cirurgia. Mensalão Duda teve seu nome envolvido no escândalo do mensalão, marcado pelo esquema de financiamento irregular de campanha operado pelo publicitário Marcos Valério. Em um depoimento prestado à CPI dos Correios em agosto do ano passado, quando o escândalo veio a público, Duda admitiu ter recebido recursos não contabilizados do PT - caixa 2 - em uma conta bancária no exterior.