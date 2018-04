Duciomar Costa deve ser reeleito em Belém, prevê Ibope A prefeitura de Belém (Pará) deverá continuar a ser comandada nos próximos quatro anos pelo atual prefeito Duciomar Costa (PTB), de acordo com pesquisa de boca-de-urna Ibope. O candidato pelo PTB recebeu 58% dos votos válidos contra 42% do opositor, José Priante, do PMDB. A sondagem foi realizada pelo Ibope a pedido da Televisão Liberal. O Ibope ouviu hoje 4 mil eleitores e o levantamento foi registrado sob o número 2293/08 na 98ª Zona Eleitoral de Belém. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. A boca-de-urna em Belém foi divulgada por volta das 18 horas em razão da diferença de horário de verão no Estado do Pará.