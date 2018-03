Ducci assume Prefeitura de Curitiba no lugar de Richa

Eleito com o voto de 77,27% dos eleitores curitibanos, o ex-prefeito justificou a renúncia com pesquisas que, segundo ele, apontam que mais de 80% dos curitibanos querem que dispute o novo cargo. No almoço de hoje, Richa já começou a campanha, reunindo cerca de 5 mil pessoas em um restaurante de Curitiba. Amanhã, estará em Cascavel, no oeste do Estado, para um encontro regional do PSDB. No dia seguinte, visita municípios ao longo da BR-277 até Foz do Iguaçu.

Ainda hoje, o governador Roberto Requião (PMDB) fez um rápido discurso de despedida na última reunião presidida por ele da Escola de Governo, transmitida pela Rádio e Televisão Educativa. Ele deixa o governo na quinta-feira, transmitindo o cargo para o vice-governador Orlando Pessuti, que é pré-candidato declarado do PMDB. Segundo Requião, o programa foi utilizado para defender os interesses do povo e do governo. "Isso irritou muita gente, um membro do Ministério Público Federal pediu reiteradamente para tirar o programa do ar", afirmou.