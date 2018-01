Duas invasões marcam início do 'Abril Vermelho' na BA

A ocupação marca o início das manifestações, no Estado, do chamado "Abril Vermelho" - que relembra, anualmente, o episódio que ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido há 15 anos, no qual morreram 19 sem-terra.

O MST na Bahia alega que as fazendas são improdutivas e reivindica que as propriedades sejam destinadas à reforma agrária. Além disso, afirma que haverá pelo menos outras 20 invasões no Estado até o fim do mês, para pressionar para que os processos de desapropriação de terras sejam definidos mais rapidamente. Segundo a direção do movimento, há cerca de 20 mil famílias instaladas em acampamentos na Bahia, aguardando regularização de terrenos.