Duarte Nogueira toma posse como secretário de Transportes de SP

São Paulo - O deputado federal Duarte Nogueira (PSDB) assumiu nesta quarta-feira, 7, a secretaria de Logística e Transportes com a tarefa de dar mais celeridade no cumprimento de prazos. "O governador me pediu simplesmente para seguir as diretrizes que ele estabeleceu, dar sequência aos projetos e obras em andamento e cumprir os prazos, se possível, com mais celeridade", afirmou Nogueira, após a cerimônia na qual foi oficialmente empossado secretário, na sede do DER, no centro da capital.

A declaração foi dada pelo deputado quando ele respondia sobre eventuais motivações políticas ao ingressar no primeiro escalão do governador Geraldo Alckmin (PSDB). O que se comenta é que Alckmin teria chamado Nogueira para sua equipe para preparar um sucessor quando for disputar Presidência em 2018. O deputado nega.

"Eu sou candidato a ser um bom secretário de Transportes. O calendário eleitoral não está presente nas minhas metas", afirmou o parlamentar. "Minha meta é dedicação total à gestão. Empenho com nossa equipe e honrar a confiança do governador.