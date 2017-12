Duarte Nogueira lamenta novos salários de parlamentares O deputado federal eleito Duarte Nogueira (PSDB-SP) lamentou a decisão dos presidentes da Câmara e do Senado em reajustar o salário dos parlamentares em cerca de 100%. "Acho lamentável a atual legislatura (do Congresso Nacional) atuar dessa maneira, sobretudo depois dos escândalos que atingiram o parlamento, como o do mensalão." Na avaliação de Nogueira, que está encerrando o mandato de deputado na Assembléia Legislativa de São Paulo, o mais grave é que este aumento ocorre num momento em que se discute a necessidade de cortes nos gastos públicos. "É imperioso cortar esses gastos para evitar o aumento dos custos da máquina pública, com conseqüências negativas para todos." O tucano destacou, também, que ele faz parte do time dos parlamentares recém eleitos (para a nova legislatura) que não tiveram a chance de opinar sobre a questão. "Já vamos chegar (em Brasília) apanhando, o desgaste para o parlamento é muito grande, realmente (o aumento) é lamentável." E citou que o mais grave é que a medida desencadeará uma onda de aumentos nas Assembléias e Câmaras de Vereadores dos Estados e municípios.