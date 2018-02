Duarte Nogueira é o novo líder do PSDB na Câmara

BRASÍLIA - O deputado Duarte Nogueira foi eleito o novo líder do PSDB na Câmara. Com a presença do presidente nacional da sigla, deputado eleito Sérgio Guerra, e de integrantes dos grupos "serristas" e "alckmistas", Nogueira foi eleito por aclamação.

Paulista de Ribeirão Preto, Nogueira é engenheiro agrônomo, tem 46 anos e caminha para o segundo mandato na Câmara. Foi líder do governo de Geraldo Alckmin na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo entre 2001 e 2002 e no ano seguinte assumiu a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do governo Alckmin. Identificado como integrante do grupo de Alckmin dentro do PSDB, ele também integra a Frente Parlamentar do Agronegócio.

Duarte Nogueira vai comandar 53 parlamentares, com o desafio de promover a união da bancada, dividida entre "aecistas", "alckmistas" e "serristas".