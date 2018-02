Duarte Nogueira é eleito presidente do PSDB de SP

Nogueira prometeu realizar encontros logo após a convenção nacional da sigla marcada para o dia 18. O deputado federal do PSDB de São Paulo anunciou que dará continuidade à agenda preparada pelo antecessor, Pedro Tobias, que prevê várias visitas do senador Aécio Neves (PSDB-MG) a cidades paulistas.

Nogueira afirmou apoiar o nome de Aécio à presidência nacional da agremiação e também a uma eventual pré-candidatura a presidente da República. De acordo com o deputado federal do PSDB, não há incompatibilidade no acúmulo das funções por Aécio. Para a primeira-vice-presidência do diretório do PSDB foi eleito o deputado estadual Cauê Macris, filho do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB-SP). O novo secretário-geral é Bruno Covas, secretário estadual do Meio Ambiente.