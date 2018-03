DRU por mais quatro anos é mantida na Câmara A oposição na Câmara foi derrotada na tentativa de reduzir de quatro para dois anos a prorrogação da Desvinculação das Receitas da União (DRU) em votação no plenário da Câmara. Esse foi o primeiro ponto analisado pelos deputados nesta retomada da votação do projeto iniciada ontem. A oposição reuniu apenas 43 votos a favor de uma emenda que previa o fim da DRU em dezembro de 2013. A proposta do governo prorroga a DRU por quatro anos, com o prazo final em 31 de dezembro de 2015.