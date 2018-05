Diretório municipal do PSDB de São Paulo rejeita representação contra Doria

O Diretório Municipal do PSDB de São Paulo aprovou por unanimidade, na noite desta terça-feira, 5, rejeitar a representação contra o pré-candidato a prefeito João Doria. Foram 54 votos que acompanharam a conclusão da relatoria.

No dia 29 de março, o presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV), José Aníbal, e o ex-governador Alberto Goldman entraram com uma representação na Procuradoria Eleitoral contra Doria, vencedor das prévias do partido para a Prefeitura da capital paulista. Apoiadores dos candidatos derrotados Ricardo Tripoli e Andrea Matarazzo, Aníbal e Goldman denunciaram abuso de poder econômico e compra de votos por parte de Doria, que foi apoiado pelo governador Geraldo Alckmin.