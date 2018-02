Drauzio Varella diz que indicação para Saúde é especulação

SÃO PAULO - Um dos nomes cotados para o Ministério da Saúde, o médico cancerologista Drauzio Varella negou que tenha uma conversa agendada para esta sexta-feira, 26, com a presidente eleita Dilma Rousseff e chamou de "mera especulação" a sua indicação para o cargo. O médico esteve na tarde desta sexta no Hospital Sírio Libanês. Diante da insistência do repórter, Drauzio Varella brincou:"a não ser que eu esteja como marido traído, que é sempre o último a saber." Varella ficou apenas 10 minutos no local e deixou a unidade médica em passos largos, pegando um táxi às pressas.

A presidente eleita desembarcou pela manhã no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, para compromisso particular. Uma fonte com trânsito no Palácio do Planalto informou que a petista veio a São Paulo para tratar da pasta da Saúde. No último sábado, 20, Dilma alegou motivos particulares na sua visita à capital paulista. Naquele dia, ela foi submetida ao primeiro check-up desde que foi eleita presidente, no Hospital Sírio-Libanês, e se reuniu no início da tarde com vinte seis médicos e especialistas na área da saúde, em um almoço promovido pelo cardiologista Roberto Kalil Filho. Ele foi o coordenador da equipe que tratou a presidente eleita de um câncer linfático, no ano passado.

No encontro do último sábado, Dilma disse que não vai abrir mão de um nome com perfil técnico para o Ministério da Saúde. A petista destacou que credenciais políticas não são suficientes para qualificar alguém para o posto, que, segundo ela, demanda também experiência na área.

Drauzio Varella participou da reunião. Na saída, o médico preferiu não se alongar sobre os temas tratados no encontro. Um petista ligado ao governo de transição confidenciou aos jornalistas que a presidente eleita procura um ministro que tenha perfil semelhante ao de Adib Jatene, ex-ministro da Saúde na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Como Varella, Jatene é um médico com bom trânsito na área da saúde e com fama internacional.