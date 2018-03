Dr. Hélio assume Campinas e cria três secretarias O prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos (PDT), reeleito em primeiro turno com 371.083 votos válidos (67%), tomou posse hoje em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores. Após a solenidade, Dr. Hélio seguiu para a prefeitura, onde anunciou oficialmente a criação de três secretarias, além das 17 já existentes. A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Obras foi desmembrada e dela nasceu a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, à frente da qual estará o ex-diretor de Obras Flávio Decenzi. Meio Ambiente, antes parte da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, passa a ser uma pasta separada, sob o comando do professor Paulo Sérgio Garcia de Oliveira, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social também foi particionada e o presidente do PT municipal, Sebastião Arcanjo, foi nomeado novo secretário de Trabalho e Renda. Até hoje, Dr. Hélio fez apenas uma troca em seu antigo secretariado. Embora o prefeito tenha sido reeleito com o apoio e aliança de outros 12 partidos (PMN, PRP, PDT, PMDB, DEM, PTB, PP, PPS, PR, PT, PSC e PCdoB), disse que não iria "lotear a administração pública municipal". A pasta de Esportes ganhou novo secretário. Sai Vanda Regina de Almeida e entra Gustavo Peta, cuja trajetória política é marcada por liderança estudantil à frente da presidência da União Nacional dos Estudantes (UNE). O prefeito informou que fará outras duas mudanças, em autarquias: na presidência do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti e nos Serviços Técnicos Gerais, a Setec.