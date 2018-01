DOU traz exoneração de Tatiana Prazeres O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 8, traz a exoneração do cargo da secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Tatiana Prazeres. O anúncio de que Tatiana deixaria o governo, por motivos pessoais, já havia sido feito na semana passada, mas o ato formal de desligamento do cargo foi publicado nesta quinta-feira, 8.