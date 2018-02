DOU traz exoneração de Paulo Roberto dos Santos Pinto O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 11, confirma a exoneração do cargo, a pedido, do secretário executivo do Ministério do Trabalho, Paulo Roberto dos Santos Pinto. O anúncio da saída do secretário foi feito na terça-feira, 10, pela própria Pasta. Paulo Pinto teve seu nome envolvido nas denúncias da Operação Esopo, da Polícia Federal, que tem por objetivo apurar indícios de prática de diversos crimes, como fraude à licitação, corrupção, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.