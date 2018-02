DOU publica demissão de funcionário da Abin O Diário Oficial da União publicou nesta quarta-feira a demissão do funcionário da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Willian Tomazi Nogueira que, em setembro do ano passado, foi preso em flagrante pela Polícia Federal por espionagem no próprio órgão. De acordo com a investigação, Willian copiou mais de 200 senhas de colegas envolvidos em investigações estratégicas da Abin.