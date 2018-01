DOU publica autorização de férias para ministros Os ministros da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, e da Educação, Aloizio Mercadante, estarão de férias de hoje até o dia 3 de janeiro. As autorizações para utilização do período de férias estão publicadas no Diário Oficial da União de hoje. Também de férias, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, mas apenas no período de 23 e 24 de dezembro.