Dossiê relaciona 94 casos de violência contra petistas No dia 6 de dezembro do ano passado, o ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, recebeu da direção do PT o relatório intitulado "Violência contra membros do Partidos dos Trabalhadores". O documento, de mais de 30 páginas, contém um minucioso balanço das mortes e ameaças sofridas por representantes do partido em todo o País. Foram 94 ocorrências no período de 1997 a 2001, sendo que a maioria, 42, apenas no ano passado. Em um trecho do relatório, a direção do PT solicita a participação da Polícia Federal na apuração desses casos. De acordo com o levantamento, Minas Gerais foi o estado no qual foi registrado o maior número de ocorrências, num total de 21. Em seguida, estão São Paulo e Bahia, com 15 ocorrências cada um. Em todo o País, foram registradas 15 ocorrências em 1997, seis em 1998, 12 em 1999, 19 em 2000 e 42 no ano passado. Em 2001, o Estado de São Paulo registrou 12 ocorrências e Minas Gerais 13. No documento, que também foi encaminhado ao secretário nacional de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro, o secretário nacional de Direitos Humanos do PT, Nilmário Miranda, alerta que ameaças, intimidações pessoais e familiares, atentados e assassinato s extrapolam o cenário institucional de debate e discussão política e "devem ser rechaçadas com todo o rigor". E, em face da gravidade dos fatos, requer a designação da Polícia Federal para ajudar nas investigações. Os casos listados no documento encaminhado ao Ministério da Justiça não incluem os trabalhadores rurais vítimas de assassinatos ou outros atos de violência. Segundo o PT, a razão da não inclusão é a dificuldade em determinar a ligação com o partido. Apesar disso, o relatório cita alguns indicadores coletados pela Comissão Pastoral da Terra. Segundo esses dados, em 2000 foram mortos 21 líderes rurais e, em 2001, o número subiu para 25. Além disso, 992 trabalhadores rurais foram vitimados por algum tipo d e violência, em 2000, incluindo 98 tentativas de assassinato. Mártires O documento, que além de Nilmário Miranda é assinado pelo presidente do partido, José Dirceu, pelo líder na Câmara dos Deputados, Walter Pinheiro e pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Nelson Pellegrino, diz que "ao PT não interessa produzir mártires" e que nem sempre as pessoas alvos de crimes políticos são ligadas ao partido. Porém, adverte que uma parte expressiva das vítimas do banditismo político pertence ao partido. "O que nos leva a exigir do Estado o empenho que não está havendo até agora," reiteram os dirigentes petistas. No resumo de todos os casos registrados, há a ressalva de que "todas as vítimas são militantes e dirigentes do PT e que não foram considerados os casos sobre os quais concluiu-se não se tratar de crime político". Entre os casos listados, estão o do presidente do diretório municipal do PT de Caruaru (PE), José Ribamar Alves Godim, assassinado com três tiros em outubro de 2000 depois de denunciar ações do crime organizado na região. Outro caso citado é o da ex-prefeita de Novo Mundo, em Mato Grosso do Sul, Dorcelina Folador, assassinada com seis tiros na varanda de sua residência, na presença de seus filhos, em 30 de outubro de 1999. O documento elaborado pelo PT destaca que a administração de Dorcelina vinha enfrentando fortes retaliações de contrabandistas e traficantes da região e que até o momento o mandante do crime não foi identificado. Em Minas Gerais, estado campeão no número de ocorrências, entre os casos citados está o do ex-prefeito de Betim, Jésus Lima, atingido por quatro tiros em 29 de agosto de 1997. Apesar de ser alvejado no tórax, abdome e na perna direita, ele conseguiu sobreviver, porém perdeu o rim e teve lesões no pulmão e no intestino. Em dezembro do ano seguinte, Jésus Lima escapa de um segundo atentado, mas seu segurança pessoal é morto com dez tiros. Um dos casos em destaque no relatório é a morte do prefeiro de Campinas (SP), Antônio Costa Santos, o Toninho, assassinado em 10 de setembro de 2001 com quatro tiros. O assassinato, até hoje não elucidado, coloca em pauta a organização auto-intitulada Fr ente de Ação Revolucionária (farb), que assume a autoria do crime em cartas dirigidas, e também contendo ameaças, a vários prefeitos e membros do PT. Outro caso ocorrido no Interior do Estado e que ainda está sem solução é o do ex-coordenador da campanha eleitoral do PT em Suzano, Manoel de Souza Neto, o Netinho, de 43 anos, assassinado na noite de 6 de outubro de 2000, em sua casa, com um tiro na cab eça e degolado. Por solicitação da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de São Paulo, o inquérito foi transferido de Suzano para a Capital.