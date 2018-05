Dossiê: policial diz que aceita fazer acareação Ao deixar a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, onde depôs nesta manhã sobre a oferta que teria recebido para fazer um dossiê contra o candidato tucano à Presidência da República José Serra, o policial aposentado da Polícia Federal Onézimo Sousa disse que aceitaria fazer uma acareação com as três pessoas participantes da conversa em que este assunto foi tratado. São eles os jornalistas Luiz Lanzetta e Amaury Ribeiro e o empresário Benedito de Oliveira.