Dos 249 inscritos para discursar no sábado, 170 são pró e 79 contra impeachment

BRASÍLIA - Dos 249 parlamentares inscritos para discusar no plenário da Câmara dos Deputados amanhã, menos de um terço é contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na lista assinada nesta sexta-feira, 170 deputados pediram para falar a favor do afastamento de Dilma e apenas 79 para se manifestar contra.

Neste sábado, 16, os deputados inscritos terão três minutos cada para falar, totalizando aproximadamente 13 horas de discursos. A Secretaria-Geral da Mesa estima que haverá três sessões extraordinárias, entre 11 horas de sábado e 2 horas da madrugada de domingo. É possível que não haja tempo para todos falarem.

Em sessão mais esvaziada do que em dias normais de votação, neste momento os parlamentares da Casa usam o tempo de uma hora por partido para expor a opinião da bancada sobre o impeachment. Até agora, apenas três dos 25 partidos já utilizaram o tempo de uma hora que cada partido tem direito. Já falaram membros do PMDB, PT e PSDB.

Os deputados acreditam que a sessão no plenário só deve voltar a encher no domingo. No cronograma, a partir das 14 horas acontecerá a sessão de votação do parecer. O relator Jovair Arantes (PTB-GO) terá 25 minutos para se pronunciar e os líderes falarão novamente em seguida. O início da votação está previsto para as 15 horas, e cada deputado terá apenas 10 segundos para manifestar o seu voto ao microfone.

Confira a lista dos inscritos para falar no sábado, 16, a favor do impeachment:

1 - Vanderlei Macris (PSDB-SP)

2 - Cabo Sabino (PR-CE)

3 - Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE)

4 - Paulo Feijó (PR-RJ)

5 - Rogério Marinho (PSDB-RN)

6 – Geraldo Resende (PSDB-MS)

7 – Fabio Sousa (PSDB-GO)

8 – Claudio Cajado (DEM-BA)

9 – Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR)

10 – Roberto Alves (PRB-SP)

11 – Arolde de Oliveira (PSC-RJ)

12 – Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP)

13 – Helio Leite (DEM-PA)

14 – Missionário José Olimpio (DEM-SP)

15 – Rocha (PSDB-AC)

16 – Sandro Alex (PSD-PR)

17 – Nelson Marchezan Jr. (PSDB-RS)

18 – Herculano Passos (PSD-SP)

19 – Silvio Torres (PSDB-SP)

20 – Paulo Foletto (PSB-ES)

21 – Altineu Côrtes (PMDB-RJ)

22 – Arnaldo Jardim (PPS-SP)

23 – Takayama (PSC-PR)

24 – João Rodrigues (PSD-SC)

25 – Rodrigo Maia (DEM-RJ)

26 – Elmar Nascimento (DEM-BA)

27 – Efraim Filho (DEM-PB)

28 – Paulo Martins (PSDB-PR)

29 – Dr. João (PR-RJ)

30 – Giovani Cherini (PDT-RS)

31 – José Carlos Aleluia (DEM-BA)

32 – Moroni Torgan (DEM-CE)

33 – Carlos Henrique Gaguim (PTN-TO)

34 – César Halum (PRB-TO)

35 – Samuel Moreira (PSDB-SP)

36 – Rodrigo Garcia (DEM-SP)

37 – Luis Carlos Heinze (PP-RS)

38 – Arthur Virgílio Bisneto (PSDB-AM)

39 – Felipe Maia (DEM-RN)

40 – Nilson Leitão (PSDB-MT)

41 – Eduardo Cury (PSDB-SP)

42 – Goulart (PSD-SP)

43 – Floriano Pêsaro (PSDB-SP)

44 – Marcos Rogério (DEM-RO)

45 – João Gualberto (PSDB-BA)

46 – Vitor Valim (PMDB-CE)

47 – Pedro Cunha Lima (PSDB-PB)

48 – Professor Victório Galli (PSC-MT)

49 – Duarte Nogueira (PSDB-SP)

50 – Izalci (PSDB-DF)

51 – Mauro Pereira (PMDB-RS)

52 – Jair Bolsonaro (PSC-RJ)

53 – Rodrigo Martins (PSB-PI)

54 – Onyx Lorenzoni (DEM-RS)

55 – Valdir Colatto (PMDB-SC)

56 – João Paulo Papa (PSDB-SP)

57 – Flavinho (PSB-SP)

58 – Pedro Vilela (PSDB-AL)

59 – Edinho Araújo (PMDB-SP)

60 – Alceu Moreira (PMDB-RS)

61 – Carmen Zanotto (PPS-SC)

62 – Betinho Gomes (PSDB-PE)

63 – Arthur Oliveira Maia (PPS-BA)

64 – Evandro Roman (PSD-PR)

65 – Capitão Augusto (PR-SP)

66 – Afonso Hamm (PP-RS)

67 – Major Olimpio (SD-SP)

68 – Delegado Waldir (PR-GO)

69 – Marcus Pestana (PSDB-MG)

70 – Delegado Edson Moreira (PR-MG)

71 – Alexandre Baldy (PTN-GO)

72 – Alexandre Serfiotis (PMDB-RJ)

73 – Julio Lopes (PP-RJ)

74 – Otavio Leite (PSDB-RJ)

75 – Átila Lins (PSD-AM)

76 – Arnaldo Jordy (PPS-PA)

77 – Francisco Floriano (DEM-RJ)

78 – Heitor Schuch (PSB-RS)

79 – Giuseppe Vecci (PSDB-GO)

80 – Sergio Vidigal (PDT-ES)

81 – Joaquim Passarinho (PSD-PA)

82 – Danilo Forte (PSB-CE)

83 – Jose Stédile (PSB-RS)

84 – Renato Molling (PP-RS)

85 – Max Filho (PSDB-ES)

86 – Rodrigo de catsro (PSDB-MG)

87 – Keiko Ota (PSB-SP)

88 – Vitor Lippi (PSDB-SP)

89 – Luciano Ducci (PSB-PR)

90 – Osmar Terra (PMDB-RS)

91 – Carlos Marun (PMDB-MS)

92 – Darcísio Perondi (PMDB-RS)

93 – João Paulo Kleinübing

94 – Célio Silveira (PSDB-GO)

95 – Moses Rodrigues (PMDB-CE)

96 – Laercio Oliveira (SD-SE)

97 – Alex Manente (PPS-SP)

98 – Eliziane Gama (PPS-MA)

99 – Caio Narcio (PSDB-MG)

100 – Cabo Daciolo (PTdoB-RJ)

101 – Carlos Melles (DEM-MG)

102 – Ricardo Izar (PP-SP)

103 – Covatti Filho (PP-RS)

104 – Daniel Coelho (PSDB-PE)

105 – Carlos Sampaio (PSDB-SP)

106 – Carlos Gomes (PRB-RS)

107 – Luiz Lauro Filho (PSB-SP)

108 – Alex Canziani (PTB-PR)

109 – Fabio Garcia (PSB-MT)

110 – Alberto Fraga (DEM-DF)

111 – Irmão Lázaro(PSC-BA)

112 – Daniel Vilela (PMDB-GO)

113 – Geovania de Sá (PSDB-SC)

114 – Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC)

115 – Shéridan (PSDB-RR)

116 – Franklin Lima (PP-MG)

117 – Flaviano Melo (PMDB-AC)

118 – Felipe Bornier (PROS-RJ)

119 – Domingos Sávio (PSDB-MG)

120 – Tampinha (PSD-MT)

121 – Uldurico Junior (PV-BA)

122 – Ezequiel Teixeira (PTN-RJ)

123 – Mário Heringer (PDT-MG)

124 – Eros Biondini (PROS-MG)

125 – Mariana Carvalho (PSDB-RO)

126 – Rafael Motta (PSB-RN)

127 – Maurício Quintella Lessa (PR-AL)

128 – Expedito Netto (PSD-RO)

129 – Rôney Nemer (PP-DF)

130 – Bruno Covas (PSDB-SP)

131 – Fábio Ramalho (PMDB-MG)

132 – Paulo Azi (DEM-BA)

133 – Júlia Marinho (PSC-PA)

134 – Maria Helena (PSB-RR)

135 – JHC (PSB-AL)

136 – Baleia Rossi (PMDB-SP)

137 – Diego Garcia (PHS-PR)

138 – Fernando Francischini (SD-PR)

139 – Josi Nunes (PMDB-TO)

140 – Remídio Monai (PR-RR)

141 – Abel Mesquita Jr. (DEM-RR)

142 – Mendonça Filho (DEM-PE)

143 – Ronaldo Nogueira (PTB-RS)

144 – Heuler Cruvinel (PSD-GO)

145 – Luiz Carlos Ramos (PTN-RJ)

146 – Alfredo Kaefer (PSL-PR)

147 – Mara Gabrilli (PSDB-SP)

148 – Renzo Braz (PP-MG)

149 – Evair de Melo (PV-ES)

150 – Hildo Rocha (PMDB-MA)

151 - Bonifácio de Andrada(PSDB-MG)

152 – Mauro Mariani (PMDB-SC)

153 – Carlos Manato (SD-ES)

154 – Simão Sessim (PP-RJ)

155 – Átila Lira (PSB-PI)

156 – Raquel Muniz (PSD-MG)

157 - Elizeu Dionizio (PSDB-MS)

158 – Vinicius Carvalho (PRB-SP)

159 – Kaio Maniçoba (PMDB-PE)

160 – Roberto Sales (PRB-RJ)

161 – Miro Teixeira (REDE-RJ)

162 – Marco Tebaldi (PSDB-SC)

163 – Heráclito Fortes (PSB-PI)

164 – Marcelo Belinati (PP-PR)

165 – Victor Mendes (PSD-MA)

166 – Delegado Éder Mauro (PSD-PA)

167 – Cesar Souza (PSD-SC)

168 – Alexandre Valle (PR-RJ)

169 – Sérgio Moraes (PTB-RS)

170 – Andre Moura (PSC-SE)

Deputados inscritos para falar contra o impeachment:

1 - Jorge Solla (PT-BA)

2 – Maria do Rosário (PT-RS)

3 – Alice Portugal (PCdoB-BA)

4 – Margarida Salomão (PT-MG)

5 –Davidson Magalhães (PCdoB-BA)

6 – Janete Capiberibe (PSB-AP)

7 – Erika Kokay (PT-DF)

8 – Afonso Motta (PDT-RS)

9 – Bohn Gass (PT-RS)

10 – Moema Gramacho (PT-BA)

11 – Pedro Uczai (PT-SC)

12 – Angelim (PT-AC)

13 – Adelmo Leão ((PT-MG)

14 – Chico D’Angelo (PT-RJ)

15 – Glauber Braga (Psol-RJ)

16 – Givaldo Vieira (PT-ES)

17 – Luiz Sérgio (PT-RJ)

18 – Caetano (PT-BA)

19 – Wadih Damous (PT-RJ)

20 – Pepe Vargas (PT-RS)

21 – Luiza Erundina (Psol-RJ)

22 – Henrique Fontana (PT-RS)

23 – Luizianne Lins (PT-CE)

24 – Leo de Brito (PT-AC)

25 – Valmir Assunção (PT-BA)

26 – Helder Salomão (PT-ES)

27 – Ana Perugini (PT-SP)

28 – Zé Carlos (PT-MA)

29 – Padre João (PT-MG)

30 – Luiz Couto (PT-PB)

31 – Benedita da Silva (PT-RJ)

32 – Nilto Tatto (PT-SP)

33 – Waldenor Pereira (PT-BA)

34 – Jô Moraes (PCdoB-MG)

35 – Rejane Dias (PT-PI)

36 – Chico Alencar (Psol-RJ)

37 – Beto Faro (PT-PA)

38 – Valmir Prascidelli (PT-SP)

39 – Paulo Pimenta (PT-RS)

40 – Weverton Rocha (PDT-MA)

41- Marco Maia (PT-RS)

42- Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

43- Zé Geraldo (PT-PA)

44- Luciana Santos (PCdoB-PE)

45- Enio Verri (PT-PR)

46- Marcon (PT-RS)

47- Zeca Dirceu (PT-PR)

48- Orlando Silva (PCdoB-SP)

49- Carlos Zarattini (PT-SP)

50- João Daniel (PT-SE)

51- Vicente Candido (PT-SP)

52- Andres Sanchez (PT-SP)

53- Alessandro Malon (REDE-RJ)

54- Sibá Machado (PT-AC)

55- José Guimarães (PT-CE)

56- Reginaldo Lopes (PT-MG)

57- Professora Marcivania (PCdoB-AP)

58- Jean Wyllys (PSOL-RJ)

59- Ivan Valente (PSOL-SP)

60- Edmilson Rodrigues (PSOL-PA)

61 – Leônidas Cristino (PDT-CE)

62 – Vicentinho (PT-SP)

63 – Décio Lima (PT-SC)

64 – Ságuas Moraes (PT-MT)

65 – Fernando Torres (PSD-BA)

66 – Assis Carvalho (PT-PI)

67 – José Carlos Araújo (PR-BA)

68 – José Airton Cirilo (PT-CE)

69 – Paulão (PT-AL)

70 – Odorico Monteiro (PROS-CE)

71 – Bebeto (PSB-BA)

72 – Rubens Otoni (PT-GO)

73 – José Mentor (PT-SP)

74 – Patrus Ananias (PT-MG)

75 – Adail Carneiro (PP-CE)

76 – Pompeo de Mattos (PDT-RS)

77 – Paulo Teixeira (PT-SP)

78 – Arlindo Chinaglia (PT-SP)

79 – Aliel Machado (Rede-PR)