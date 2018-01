Dornelles só mostrará destaque à MP 443 se tiver apoio Defensor da necessidade de licitação para as operações de compra de instituições financeiras públicas pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, o senador Francisco Dornelles (PP-RJ) disse hoje que só apresentará destaque à medida provisória (MP) 443 se identificar apoio de outros partidos. "Só apresento se sentir que terá sucesso. Não é o caso de apresentar apenas por apresentar", afirmou Dornelles. A MP 443, que permite que BB e Caixa compre instituições financeiras, já foi aprovada pela Câmara e aguarda votação no Senado. Ele ressaltou que na Câmara alguns parlamentares fizeram emendas supressivas para obrigar a licitação, mas não foram acolhidas pelo relator deputado João Paulo Cunha (PT-SP). A eventual alteração do parágrafo 5º da MP 443, que dispensa a licitação no caso de aquisição de instituições financeiras públicas, poderia dificultar a negociação em curso para a compra da Nossa Caixa pelo BB. Dornelles evitou entrar no mérito desta questão, acrescentando apenas que é contra o artigo.