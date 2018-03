Dornelles preside comissão da reforma política O senador Francisco Dornelles (PP-RJ) vai presidir a comissão da reforma política criada pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), para tentar dar andamento ao tema. A comissão tem o prazo de 45 dias para elaborar um projeto de reforma. O colegiado poderá contar com a ajuda de 10 "especialistas" para ajudar na construção do texto, mas eles não poderão ser remunerados. A Câmara também terá uma comissão sobre o mesmo tema, que deve ser instalada na próxima semana.