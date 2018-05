Dornelles não será relator contra CPI da Petrobras A assessoria do senador Francisco Dornelles (PP-RJ) informou neste domingo, 7, que ele rejeitou o convite do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), e não será o relator da questão de ordem dos governistas contra a proposta de CPI da Petrobras formulada pela oposição e nem da questão de ordem dos oposicionistas contra a CPI proposta por senadores governistas.